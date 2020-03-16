«Газпром» остановил «Силу Сибири» на профилактику до 1 апреля

«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири», по которому газ идет на Дальний Восток и в Китай, на профилактические работы до 1 апреля, сообщило управление информации газового холдинга.

«Сегодня в 5.00 часов по московскому времени на газопроводе «Сила Сибири» начались профилактические работы. Завершить их планируется до 1 апреля», – передает ТАСС сообщение газпрома.

«Даты проведения работ согласованы «Газпромом» и CNPC. По договоренности, ранее достигнутой сторонами, плановая профилактика оборудования и систем газопровода будет осуществляться два раза в год: весной и осенью», – добавили в компании.

В декабре был запущен газопровод «Сила Сибири», по которому транспортируется газ из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие именно выгоды принесет новый газопровод и России, и Китаю, и разбиралась, почему по второму газопроводу в Китай до сих пор так и не договорились.

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