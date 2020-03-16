Мишустин распорядился организовать на таможне «зеленый коридор» для товаров первой необходимости

Председатель правительства Михаил Мишустин на фоне ситуации с распространением коронавируса поручил с 17 марта на месяц запустить на таможне «зеленый коридор» для товаров первой необходимости, а также устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей.

«Мы также должны упростить процедуры поставок как внутри страны, так и из-за границы. С завтрашнего дня сроком на один месяц необходимо отменить ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне «зеленый коридор» для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами», – передает РИА «Новости» слова Мишустина в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.

Напомним, ранее в понедельник Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом.

Согласно распоряжению правительства, основными задачами координационного совета являются рассмотрение проблем и угроз, связанных с вирусом, выработка предложений по борьбе с ним, организация органов власти для реализации мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом.

Российский премьер поручил до конца дня вторника, 17 марта, подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.

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