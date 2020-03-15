Порошенко успел вернуться на Украину до закрытия авиасообщения

Бывший украинский президент Петр Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании в связи с грядущим закрытием авиасообщения с другими странами, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua»

Вместе с экс-президентом Украины в киевский аэропорт Борисполь прилетели трое детей Порошенко, которых он накануне забрал из Лондона, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Порошенко планирует как можно быстрее вернуться на Украину в связи с грядущим закрытием авиасообщения с другими странами.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с распространением коронавируса. В тот же день власти Испании ввели ограничения на передвижение по территории страны.

В пятницу Порошенко сбежал с Украины накануне допроса в Государственном бюро расследований (ГБР). Ранее Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в чем именно обвиняют Порошенко.

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