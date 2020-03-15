Эксперт: Поправки в Конституцию отладят механизм трехстороннего социального партнерства

Работодатели в регионах часто отказываются присоединяться к трехсторонним региональным соглашениям, не идут на повышение заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом РФ, ссылаясь на нехватку финансов, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Светлана Бессараб. Поправки в Конституцию, по ее словам, позволят отладить механизм трехстороннего социального партнерства.

«По сравнению с Конституцией 1993 года, мы уже провели колоссальные изменения, прописали поправки об уважении к людям труда, о защите трудовых прав граждан, о равном социальном партнерстве. При этом мы обозначили, что МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума», – сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Напомним, в 2014-2018 годах величина МРОТ была значительно меньше величины прожиточного минимума. С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда был повышен до прожиточного минимума. В 2019 году показатель минимального размера оплаты труда оказался даже выше прожиточного минимума (11,3 тыс. и 11 тыс. руб. соответственно).

«Конституция как главный закон отражает только базисные ценности. Появление поправок об уважении к труду, уровень МРОТ, индексация социальных выплат, пособий и пенсий – это очень важно. Первый шаг сделан. Но надо идти дальше по этому пути. Новые нормы необходимо доработать на уровне федеральных законов, создать нечто большее, чем есть сейчас», – призвала депутат.

По мнению Бессараб, очень значима и поправка, которая обязывает правительство России защищать принципы социального партнерства в сфере трудовых отношений.

«Как известно, социальное партнерство бывает только трехсторонним. Три стороны – это представители власти, ассоциации работодателей и работники, которых, как правило, представляют профсоюзы. В последнее время работодатели часто отказываются присоединяться к трехсторонним региональным соглашениям, отказываются от увеличения заработной платы в соответствии. с Трудовым кодексом РФ, ссылаясь на нехватку финансов», – поясняет Бессараб.

«Кроме того, если на уровне субъектов еще действуют трехсторонние комиссии, то на муниципальном уровне – уже далеко не всегда. А ведь муниципалитеты создают свои ассоциации работодателей, – отметила депутат. – Сегодня сделан шаг к тому, чтобы отладить этот механизм. Думаю, новая поправка даст импульс к развитию равноправия в этом трехстороннем социальном партнерстве».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в проекте обновленной Конституции, в ст. 75 говорится о том, что государство «уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав», что гарантируется «минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации». В ст. 114 проекта написано, что правительство «обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений».

Напомним, в среду Госдума приняла в заключительном чтении законопроект о внесении поправок. Всероссийское голосование по внесению поправок в Основной закон назначено на 22 апреля.