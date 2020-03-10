Председатель профсоюза: Минимальный размер оплаты труда теперь будет закреплен в Конституции

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Западные СМИ: Россия готова к долгой войне цен на нефть

Многие страны погрузятся в хаос из-за падения цен на нефть, пишут западные СМИФото: BRYAN R SMITH/Reuters
«Нефтяные титаны Россия и Саудовская Аравия накопили огромные финансовые подушки, которые помогут им выдержать длительную ценовую войну. Это битва нервов – так кто же моргнет первым?» – задаются вопросом западные СМИ, анализируя резкий обвал на финансовых рынках. По мнению экспертов, Россия готова к кризису лучше, чем в 2014 и 2008 годах. Подробности...
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Арестами и обысками Литва пытается сорвать главный праздник России

Политик Вячеслав Титов подвергается постоянной травле со стороны литовских властейФото: facebook.com/prusijos
В Литве началась новая волна репрессий против активистов русскоязычной общины. Жертвами ее становятся люди, имеющие прямое отношение к ежегодному празднованию Дня Победы. Литва явно пытается если не сорвать празднества 9 мая, то хотя бы добиться, чтобы отмечающие в этот день не осмеливались высовываться из своих жилищ. Подробности...
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Как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук

«Вэйврайдер» – перспективный проект американской гиперзвуковой ракеты. Возможно, российский «Циркон» на него очень похожФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Пресса пестрит сообщениями о том, что Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Американские официальные лица говорят о том же самом. Значит ли это, что американцы признают свое поражение в гиперзвуковой гонке? Каким образом и настолько большой прорыв совершили российские военные инженеры и какие работы в этой области проводятся Пентагоном? Подробности...
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США организовали возвращение Саакашвили к власти

Антироссийская буча, дирижируемая людьми Саакашвили, превратилась в кампанию за отставку правительства ГрузииФото: Nazar Furyk/Global Look Press
Партия Михаила Саакашвили получила прекрасный шанс на то, чтобы опять стать правящей. Следствием этого, скорее всего, станет возвращение беглого экс-президента в страну и в большую политику, ради чего в Грузии сейчас меняют конституцию. Но зачем действующему правительству помогать своему врагу? И какую роль во всем этом играют США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Свободный Запад раскачал собственную лодку

Алексей Алешковский, сценарист
Даже будучи обвешанными всевозможными гаджетами и напичканными моднейшими идеями, в глубине души мы остаемся суеверными дикарями, жгущими ведьм, услугами которых пользовались перед этим. Подробности...

Pussy Riot и бремя либерального человека

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если мы начнем укорять редакцию Time – или всех остальных любителей уникального панк-коллектива – в двойных стандартах, они нас просто не поймут. В их глазах либеральный Запад – это высшая цивилизация, с ее высшими ценностями, а все остальные – несчастные дикари. Подробности...
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Идеальному императору России – 175 лет

Владимир Можегов, публицист
Крупный, мощный, уверенный в себе богатырь, словно олицетворение Ильи Муромца с картины Васнецова. Миротворец Александр III кажется одним из самых однозначных наших правителей. Разнится только отношение к нему. Подробности...
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

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              Председатель профсоюза: Минимальный размер оплаты труда теперь будет закреплен в Конституции

              10 марта 2020, 19:05

              Текст: Олег Исайченко

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              Людей очень радует, что в главном законе страны появятся слова об уважении к человеку труда. Такие слова – это позиция государства, этот принцип теперь должен исполняться на практике. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД профсоюзный лидер Наталья Агапова, комментируя поправку в Конституцию о гарантиях трудовых прав россиян.

              «У нас и в действующей Конституции есть слова о труде, и о том, что он – свободный. Но когда ее писали в 1993 году, как говорил Владимир Владимирович, то пропали слова об уважении к человеку труда, о гарантии его прав. Разве это не нужно в нашей современной жизни? Чего греха таить, многие наши работодатели и собственники очень «по-волюнтаристски» относятся к этим понятиям», – заявила председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса России, член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Наталья Агапова.

              Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке изменений в Основной закон поддержал идею дополнить 75-ю статью Конституции пунктом об уважении к людям труда. Путин напомнил, что в советской Конституции уважение к труду упоминалось, но в 1993 году этот раздел был уже удален. «Не думаю, что зловредно это делали. Полагали, что это не является существенным», – уточнил президент.

              «Поправки уже, в целом, приняты Госдумой. Осталось третье чтение. Меня и всех моих коллег – профсоюзных активистов – это очень радует. Все отраслевые профсоюзы, которых объединяет Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), много лет на каждой встрече с работодателями и правительством поднимали этот вопрос», – напомнила Агапова.

              «Причем – эта поправка идет отдельным пунктом 75-й статьи – в продолжение слов об уважении и обеспечении защиты человека труда. Говорится о том, что минимальный размер оплаты труда теперь равняется прожиточному минимуму трудоспособного населения на всей территории России. Это очень важно, – подчеркнула Агапова - Вспомните, у нас и в Трудовом кодексе уже была статья о том, что МРОТ равняется прожиточному минимуму. С 2002 года все «профсоюзники» добивались того, чтобы это действительно так и было на практике. И добились только к 2018 году».

              Как отмечает Агапова, правительство теперь обязано будет обеспечивать развитие социального партнерства, соблюдение трудовых прав и связанных с ним интересов россиян. «Да, у нас есть российская трехсторонняя комиссия, и многие вопросы трудового законодательства, и экономические вопросы, связанные с условиями труда, на ее уровне обсуждаются. Но реализация ее решений не всегда была на достаточном уровне», – посетовала профсоюзный лидер.

              «На всех встречах с активистами профсоюзов, на которых я была, люди признаются: их очень радует, что в главном законе страны появятся такие важные слова – слова о защите трудовых прав. Ведь такие слова – это позиция государства, а такие требования должны выполняться», – подытожила Агапова.


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