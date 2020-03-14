Обнародованы данные о распространении коронавируса в Китае и США

Число жертв нового коронавируса в Китае за минувшие сутки увеличилось на 13 человек, число заразившихся возросло на 11, еще 1430 человек выписаны из больниц, сообщил Госкомитет по здравоохранению КНР. Число заразившихся коронавирусом в США достигло 2204 человек, умерли – 49, сообщил телеканал CNN.

По данным Госкомитета по здравоохранению КНР, общее число заболевших в Китае к утру субботы достигло 80 тыс. 824 человек, выздоровели 65 тыс. 541, умерли 3 тыс. 189 человек. В провинции Хубэй за минувшие сутки зафиксировано четыре новых случая заражения, все они в центре региона Ухане, с которого и началась пандемия. Количество летальных исходов в Хубэе за прошедший день возросло на 13 (десять из них зафиксированы в Ухане), до 3075. Число выздоровевших в провинции увеличилось до 52 тыс. 943, передает ТАСС.

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Как следует из государственной статистики КНР, количество приехавших заразившихся почти вдвое превышает число случаев передачи инфекции внутри страны. Четыре случая ввезенного коронавируса зарегистрированы в Шанхае, два – в Ганьсу, один – в Пекине.

Тем временем в США число заразившихся коронавирусом достигло 2 тыс. 204 человек, умерли – 49, свидетельствуют данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов.

Так, коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев, а также у 2 тыс. 134 жителей 49 штатов и столичного округа Колумбия. Западная Вирджиния стала единственным штатом, где инфицированных коронавирусом не обнаружили, сообщил телеканал CNN.

Власти ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико сообщили в пятницу, что зафиксировали три первых случая заражения новым коронавирусом.

Накануне американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации. В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. После этого Трамп запретил въезд из Европы в США. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.

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