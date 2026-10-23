За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.20 комментариев
Штурмовики укрыли пожилых мирных жителей при освобождении Первомайского
Штурмовики укрыли пожилых мирных жителей при освобождении Первомайского в ДНР
Во время освобождения населенного пункта Первомайское в ДНР российские штурмовики укрывали на закрепленных позициях оставшихся там пожилых мирных жителей.
Во время освобождения населенного пункта бойцы встретили небольшое количество пожилых людей. Об этом рассказал заместитель командира роты 9-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии с позывным Чип, передает РИА «Новости».
«В нынешней ситуации эвакуировать гражданского человека достаточно сложно, поэтому гражданские оставались с нашими штурмовыми подразделениями в тех или иных закрепленных позициях», – заявил Чип.
Он подчеркнул, что мирные жители стойко преодолевали тяготы вместе с российскими военнослужащими.
В минувшую пятницу Минобороны сообщило об освобождении войсками группировки «Центр» населенного пункта Первомайское в ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинские военные отступили перед штурмовыми отрядами российской группировки войск «Центр» при освобождении Первомайского в ДНР. Ранее российские военные в ходе наступления приступили к выбиванию украинских подразделений с территории шахты «Добропольская». Кроме того, армия России блокировала крупную группировку украинских сил в городе Доброполье.