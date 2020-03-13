Историки в годовщину финской войны рассказали, кому помогла Германия

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13 марта, пятница  |  Последнее обновление — 15:41  |  vz.ru
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Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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США отбирают у России господство в воздухе

Су-35 – прекрасные истребители, но США делают все, чтобы зарубежные покупатели не смогли этого оценитьФото: Антон Денисов/РИА Новости
Похоже, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия – продажу эскадрильи Су-35 Индонезии. Это не первый подобный случай, и только отдельные, наиболее смелые страны имеют возможность противостоять огромному давлению Вашингтона. С помощью каких инструментов Соединенные Штаты давят на покупателей российских вооружений? Подробности...
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Американские и китайские военные доигрались с коронавирусом

Американцы могли завезти коронавирус во время VII Военных игр в УханеФото: CHINA STRINGER NETWORK/Reuters
Китай заподозрил США в завозе коронавируса. «Теории заговора» о том, что у COVID-19 – искусственное, и возможно американское происхождение, возникали и раньше. Но теперь версия высказана на высшем дипломатическом уровне чиновником МИД КНР. Каким образом американцы могли импортировать вирус в Ухань? Получит ли это обвинение развитие и какими могут быть в этом случае последствия для отношений Китая и США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украина даже не пытается стать суверенным государством

Глеб Простаков, журналист
Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров: олигарха Игоря Коломойского, с одной стороны, и коллективного Запада – с другой. Подробности...

Евроатлантизм рушится на глазах

Сергей Мардан, публицист
Решение Трампа закрыться от европейских стран бьет не просто по старой Европе или в широком смысле – по ЕС. Это решение – сокрушительный удар вообще по евроатлантизму. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Эрдоган начал аннексию Греции

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Греки оказались в одиночестве перед лицом турецкого султана, разыгрывающего карту мигрантов для шантажа ЕС. И никакой Евросоюз не то что денег не дал, просто даже спасибо никто не говорит, а лишь подвергают «острой критике». Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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              Историки в годовщину финской войны рассказали, кому помогла Германия

              13 марта 2020, 15:12

              Текст: Наталья Ануфриева

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              80 лет назад, 13 марта 1940 года, закончились бои на фронтах советско-финской войны. В современной исторической литературе встречаются утверждения, будто конфликт с Финляндией был составной частью Второй мировой войны и на этом этапе Советский Союз якобы выступал как союзник Германии. О том, какую позицию в конфликте в реальности занял гитлеровский рейх, рассказал российский историк Павел Аптекарь.

              Историк заявил, что конфликт был локальным, однако это все же «часть Второй мировой войны», так как «без советско-германского договора о ненападении 22 августа, без согласия Гитлера эта война вряд ли бы состоялась», передает «Ридус».

              Аптекарь отметил, что Германия во время «зимней войны» объявила себя нейтральной стороной, а фактически время от времени поддерживала то одно, то другое воюющее государство.

              «С одной стороны, известно, что советские подводные лодки во время той войны могли заправляться с немецких кораблей. С другой стороны, Германия поставила Швеции артиллерийские орудия взамен тех, которые Швеция поставляла в Финляндию», – добавил эксперт.

              Историк рассказал и о позиции европейских партнеров гитлеровской Германии по «антикоминтерновскому пакту» – Италии и Венгрии – по отношению к финской войне: «Италия поставила Финляндии некоторое количество самолетов. Венгрия была морально на стороне финнов и разрешила вербовку добровольцев на своей территории».

              Слова Аптекаря подтвердил и другой российский специалист по истории «зимней войны» Олег Киселев. По его данным, Германия предоставила Финляндии для войны против своего «союзника» СССР зенитные автоматы и разрешала нейтральным странам транзит вооружений через свою территорию, пока сведения о помощи, которую Третий рейх оказывал Хельсинки, не опубликовали шведские СМИ.

              «Вообще немцы скорее с одобрением относились к начавшейся войне, пока она не начала грозить появлением в Скандинавии союзников. И лишь с января позиция Германии изменилась, и она начала аккуратно подталкивать финнов к мысли о заключении мира на любых условиях с перспективой в дальнейшем вернуть потерянное с лихвой», – считает Киселев.

              Напомним, накануне Великой Отечественной войны в 1938-1939 годах Советский Союз вел мирные переговоры с Финляндией об обмене территориями с целью отодвинуть границу на безопасное расстояние от Ленинграда.

              Когда к концу 1939 года очередной раунд переговоров зашел в тупик, стороны перешли к военным действиям. 26 ноября на границе в районе Карельского перешейка произошла перестрелка, а 30 ноября советские войска перешли финскую границу.

              12 марта 1940 года в Москве был подписан мирный договор, по которому Финляндия уступила СССР полуостров Рыбачий на севере, часть Карелии с Выборгом, северное Приладожье, а полуостров Ханко (Гангут), на котором находилась финская военная база, был передан России в аренду сроком на 30 лет. Однако боевые действия продолжались до 13 марта – в этот день части РККА взяли Выборг.


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