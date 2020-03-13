Историки в годовщину финской войны рассказали, кому помогла Германия

80 лет назад, 13 марта 1940 года, закончились бои на фронтах советско-финской войны. В современной исторической литературе встречаются утверждения, будто конфликт с Финляндией был составной частью Второй мировой войны и на этом этапе Советский Союз якобы выступал как союзник Германии. О том, какую позицию в конфликте в реальности занял гитлеровский рейх, рассказал российский историк Павел Аптекарь.

Историк заявил, что конфликт был локальным, однако это все же «часть Второй мировой войны», так как «без советско-германского договора о ненападении 22 августа, без согласия Гитлера эта война вряд ли бы состоялась», передает «Ридус».

Аптекарь отметил, что Германия во время «зимней войны» объявила себя нейтральной стороной, а фактически время от времени поддерживала то одно, то другое воюющее государство.

«С одной стороны, известно, что советские подводные лодки во время той войны могли заправляться с немецких кораблей. С другой стороны, Германия поставила Швеции артиллерийские орудия взамен тех, которые Швеция поставляла в Финляндию», – добавил эксперт.

Историк рассказал и о позиции европейских партнеров гитлеровской Германии по «антикоминтерновскому пакту» – Италии и Венгрии – по отношению к финской войне: «Италия поставила Финляндии некоторое количество самолетов. Венгрия была морально на стороне финнов и разрешила вербовку добровольцев на своей территории».

Слова Аптекаря подтвердил и другой российский специалист по истории «зимней войны» Олег Киселев. По его данным, Германия предоставила Финляндии для войны против своего «союзника» СССР зенитные автоматы и разрешала нейтральным странам транзит вооружений через свою территорию, пока сведения о помощи, которую Третий рейх оказывал Хельсинки, не опубликовали шведские СМИ.

«Вообще немцы скорее с одобрением относились к начавшейся войне, пока она не начала грозить появлением в Скандинавии союзников. И лишь с января позиция Германии изменилась, и она начала аккуратно подталкивать финнов к мысли о заключении мира на любых условиях с перспективой в дальнейшем вернуть потерянное с лихвой», – считает Киселев.

Напомним, накануне Великой Отечественной войны в 1938-1939 годах Советский Союз вел мирные переговоры с Финляндией об обмене территориями с целью отодвинуть границу на безопасное расстояние от Ленинграда.

Когда к концу 1939 года очередной раунд переговоров зашел в тупик, стороны перешли к военным действиям. 26 ноября на границе в районе Карельского перешейка произошла перестрелка, а 30 ноября советские войска перешли финскую границу.

12 марта 1940 года в Москве был подписан мирный договор, по которому Финляндия уступила СССР полуостров Рыбачий на севере, часть Карелии с Выборгом, северное Приладожье, а полуостров Ханко (Гангут), на котором находилась финская военная база, был передан России в аренду сроком на 30 лет. Однако боевые действия продолжались до 13 марта – в этот день части РККА взяли Выборг.