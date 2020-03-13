В Татарстане ввели особый режим из-за угрозы коронавируса

Республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса по поручению Рустама Минниханова ввел в Татарстане особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля, заявила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Международные спортивные мероприятия перенесены до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации, спортивные матчи будут проводиться без участия зрителей, культурные мероприятия перенесены на более поздние сроки. Запланированные гастрольные концерты возможны лишь при условии, что организаторы будут строго соблюдать весь перечень требований для обеспечения безопасности людей и лично будут нести полную ответственность за здоровье зрителей», – передает «Татар-информ» слова Галимовой.

Также Минниханов отменил все зарубежные командировки представителей органов государственной власти. Аналогичная рекомендация доведена до руководителей предприятий республики, всех работодателей.

Сотрудники штаба по борьбе с распространением коронавируса в Татарстане рекомендовали всем, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи инфекции, сообщить сотрудникам Роспотребнадзора информацию о месте, датах пребывания и возвращения, а также контактную информацию. Для этого в республике создана круглосуточная горячая линия: +7(843)296-02-24.

В случае проявления симптомов недомогания в обязательном порядке рекомендовано обращаться за консультацией к врачу.

В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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