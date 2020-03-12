Крашенинников сравнил внесенные поправки в Конституцию с ситуацией 1998 года

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников разъяснил суть поправки в Конституцию о президентских сроках, отметив, что она коснется только действующего президента, а сравнивать данную ситуацию с 1998 годом, когда Конституционный суд уже рассматривал вопрос о президентских сроках Бориса Ельцина, некорректно.

Крашенинников, которого цитирует пресс-служба возглавляемого им комитета, напомнил, что после одобрения парламентами субъектов России и подписания президентом Закона о поправке к Конституции, его положения, в том числе и предложение по срокам, будет проверяться Конституционным судом на вопрос соответствия главам 1, 2 и 9 Основного закона страны, передает РИА «Новости».

В случае положительного заключения КС, изменения в Конституцию будут вынесены на общероссийское голосование и вступят в силу только при условии их одобрения гражданами, отметил депутат.

«Указанная поправка лишь предоставит право действующему главе государства стать кандидатом на следующих выборах президента России», – подчеркнул Крашенинников.

На вопрос о значении определения Конституционного суда от 5 ноября 1998 «По делу о толковании статьи 81 (часть 3) и пункта 3 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции Крашенинников отметил, что сравнивать данную ситуацию с 1998 годом некорректно. По его словам, тогда Конституция уже была принята, и никаких оговорок по президентским срокам в ней не было.

Глава комитета напомнил, что тогда президент Борис Ельцин с момента его избрания президентом РСФСР в 1991 году продолжал исполнять свои полномочия в качестве президента России, а затем в 1996 году был повторно избран президентом, в результате чего и возник вопрос, является ли срок осуществления полномочий главы государства, избранного до вступления в силу Конституции, первым из двух сроков.

Поскольку с принятием Конституции прежний срок президентских полномочий Ельцина не прерывался, и новый срок полномочий в качестве президента не начинал исчисляться заново, КС указал, что отсутствует неясность в понимании того, что Ельцин занимает свою должность второй срок подряд, подчеркнул Крашенинников.

«В поправке, которая предложена сейчас, в самой Конституции и в переходных положениях закона предлагается закрепить норму, которая позволит действующему главе государства принять участие в качестве кандидата на следующих выборах. Президентские сроки по обновленной Конституции будут применяться для него без учета сроков, которые были ранее. Еще раз повторю, такая возможность возникнет только после подтверждения конституционности норм Конституционным судом и одобрения закона гражданами страны на голосовании», – добавил он.

Напомним, в среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. В том числе принята поправка Терешковой о снятии ограничений на участие в следующих президентских выборах.

Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты. Голосование по поправке возможно только после того, как Конституционный суд одобрит документ.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что возможность для действующего президента вновь участвовать в выборах, согласно поправке в Конституцию, не подразумевает пожизненного президентства.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправка Терешковой решит «проблему 2024 года».