Названы сроки ответа Конституционного суда на запрос о поправке

Конституционный суд должен рассмотреть президентский запрос о соответствии поправки депутата Госдумы Валентины Терешковой в течение семи дней после получения, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В законе о поправке все это предусмотрено. Конституционный суд не позднее семи дней со дня направления запроса президентом обязан дать заключение», – передает его слова РИА «Новости».

В среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. В том числе принята поправка Терешковой о снятии ограничений на участие в следующих президентских выборах.

Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты. Голосование по поправке возможно только после того, как Конституционный суд одобрит документ.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что возможность для действующего президента вновь участвовать в выборах, согласно поправке в Конституцию, не подразумевает пожизненного президентства.