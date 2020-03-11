ФСБ заявила о задержании в Крыму четырех террористов

В Крыму задержаны четыре участника запрещенной в России террористической организации «Хизб Ут-Тахрир аль-Ислами», их подозревают в пропаганде и вербовке.

«Члены террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», – передает ее слова РИА «Новости».

Сообщается, что они организовывали конспиративные собрания, где пропагандировали идеологию среди местных мусульман, агитируя их вступать в свои ряды. В ходе обысков изъята запрещенная литература.

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил, что правоохранительные органы в крымском городе Бахчисарай задержали пятерых подозреваемых, связанных с запрещенной в России религиозно-экстремистской организацией «Хизб ут-Тахрир».