В Крыму задержаны пятеро предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир»

Правоохранительные органы в крымском городе Бахчисарай задержали пятерых подозреваемых, связанных с запрещенной в России религиозно-экстремистской организацией «Хизб ут-Тахрир», сообщил адвокат Николай Полозов.

«Задержали пятерых человек по обвинению в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир». Адвокаты на месте там работают», – передает ТАСС слова Полозова.

В ноябре Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых жителей Крыма, обвиняемых в участии в деятельности ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» к срокам от 7 до 19 лет колонии строгого режима.

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