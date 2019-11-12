Вынесен приговор по делу крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых жителей Крыма, обвиняемых в участии в деятельности ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» к срокам от 7 до 19 лет колонии строгого режима.

«Подсудимые признаны виновными», – передает источник ТАСС. Муслим Алиев получил 19 лет колонии строгого режима, Инвер Бекиров – 18 лет колонии строгого режима, Вадим Сирук – 12 лет колонии строгого режима, Рефат Алимов – 8 лет колонии строгого режима, Арсен Джеппаров – 7 лет колонии строгого режима, Эмир-Усеин Куку – 12 лет колонии строгого режима.

Мужчины обвинялись по статьям «Организация и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») УК РФ. По данным следствия, Алиев и Бекиров являются организаторами террористической ячейки, остальных обвиняют в участии в ней. Вину обвиняемые не признали.

Напомним, в июне УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю показала видео с задержания участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму.

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