При взрыве в воинской части в Подмосковье пострадали четыре человека

В воинской части в Подмосковье произошел взрыв, пострадали четверо военнослужащих, сообщил источник в службе скорой помощи.

«В воинской части в подмосковных Луховицах взорвался неустановленный предмет. Пострадали три контрактника и срочник», – сказал собеседник «Интерфакса».

По данным РЕН-ТВ, пострадавшие получили переломы и ожоги.

Телеграм-канал Mash уточнил, что взрыв произошел в одном из ангаров, где хранились запчасти автомобилей, взорвался баллон с газом.