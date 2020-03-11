Туроператоры оценили влияние коронавируса на возможность отдыха россиян в Турции

Появление первого носителя коронавируса в Турции, скорее всего, не скажется на поездках в эту страну, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Минздрав Турции в среду подтвердил, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь обнаружили у мужчины, который недавно вернулся из поездки в Европу.

«Один случай заболевания коронавирусом никак не может отразиться на туризме. У нас есть перечень стран, после которых россияне должны пройти двухнедельный карантин. Но Турция не входит в этот список, поэтому не думаю, что это оттолкнет желающих поехать туда. Когда там будет тысяча, тогда будет другая история. Но пока один – говорить не о чем», – считает первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

Абсолютно так же на сегодня оценивает ситуацию и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, говоря, что единичный случай вряд ли в данной ситуации может повлиять на спрос на туры в Турцию. При этом он отмечает, что в целом влияние короновируса на туриндуствию ощутимо – в сравнении с прошлым годом замечено снижение количества бронирований от 15 до 25 %.

«В Турцию люди все еще делают предварительные бронирования, в основном на лето. Выжидают. Если ее, конечно, закроют на карантин, то потери будут велики. Но сейчас этого нет», – объясняет Барзыкин.

Он также рассказывает, что из-за коронавируса россияне не остерегаются и Таиланда – продолжают бронировать поездки на будущее, рассчитывая, что к лету будут отменены все карантины, и болезнь поутихнет.

«Не думаю, что ограничения, которые ввел Таиланд в отношении России и других стран, смогут как-то снизить спрос на эту страну. Все-таки большинство планируют поездку через агентства, делая визу заранее. Поэтому такие меры вообще могут остаться практически незамеченным», – подытожил Барзыкин.

С целью борьбы с распространением нового коронавируса власти Таиланда приняли решение ужесточить правила въезда для граждан 18 государств, в числе которых также названа Россия. Уточняется, что они отменили возможность туристам из этих стран оформлять визы по прибытию в Таиланд.

По данным на 11 марта количество подтвержденных случаев заражения китайским коронавирусом превысило 117 тыс. человек. От болезни скончались более 4 тысяч. Всего носители инфекции обнаружены в 109 странах мира.

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