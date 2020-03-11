Коронавирус добрался до Турции

В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, слова которого приводит телеканал NTV.

Заразившийся является гражданином Турции и недавно вернулся из Европы, передает ТАСС.

Состояние пациента оценивается как стабильное, он помещен в карантин.

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Таким образом, Турция стала 107-й страной мира, на территории которой зарегистрировано заражение коронавирусом.

По данным ВОЗ, в мире за последние сутки зафиксировано 4 тыс. 125 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.

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