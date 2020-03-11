Таиланд ужесточил правила въезда для граждан России

Взгляд
11 марта, среда  |  Последнее обновление — 11:52  |  vz.ru
Разделы

Как лучше всего пережить валютную панику

Накопленных резервов ФНБ России хватит на шесть летФото: Петр Ковалев/ТАСС
Мир переживает наступление сразу двух «черных лебедей» – коронавирус и провал нефтяной сделки России с Саудовской Аравией. Шоковый обвал на рынке нефти, а следом и резкое ослабление рубля могут иметь серьезные последствия для России. Что это означает для национальной экономики и к чему готовиться простым россиянам? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Трамп отказался отмечать День Победы в Москве

Трамп известен своей любовью к мероприятиям с ветеранами, но только американскими ветеранамиФото: Judith WHITE/Zuma/ТАСС
Трамп не раз давал понять, что ему нравится идея прилететь в Москву для празднования 75-летия Победы. Правда, сразу он приглашения не принял и взял время на раздумья: ответ-де зависит от ситуации в его стране и от предвыборной кампании. Теперь ответ пришел − в визите отказано, символического воссоединения антигитлеровской коалиции не случится. Является ли это оскорблением для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
Перейти а раздел…

Италия превратилась в гигантский лагерь для зараженных

Улицы Рима опустели – коронавирус отбил у туристов желание смотреть на КолизейФото: ALESSANDRO DI MEO/ЕРА/ТАСС
Первой в мире страной, которая ввела тотальный карантин и ограничения по всей своей территории из-за коронавируса, стала Италия. Газеты спорят, чья очередь следующая, Испании или Франции. Чем обосновал столь беспрецедентные меры итальянский премьер-министр, что происходит в крупнейших городах страны и почему вирус вызвал бунты среди заключенных? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Москва выдержала турецкую проверку «на слабо»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция отступила и поняла, что Россия – не «еда», а как минимум равный партнер. Вопрос только в том, насколько долго в Турции будут помнить об этом уроке и как скоро снова решат испытать Кремль. Подробности...

Свободный Запад раскачал собственную лодку

Алексей Алешковский, сценарист
Даже будучи обвешанными всевозможными гаджетами и напичканными моднейшими идеями, в глубине души мы остаемся суеверными дикарями, жгущими ведьм, услугами которых пользовались перед этим. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Pussy Riot и бремя либерального человека

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если мы начнем укорять редакцию Time – или всех остальных любителей уникального панк-коллектива – в двойных стандартах, они нас просто не поймут. В их глазах либеральный Запад – это высшая цивилизация, с ее высшими ценностями, а все остальные – несчастные дикари. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
    Перейти а раздел…

    Трамп отказался от Дня Победы

    Мужчины против феминисток 8 марта

    Сенсация в «супервторник»

      Перейти а раздел…

      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
      Подробности...

      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
      Подробности...

      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

          Перейти а раздел…
          В случае получения возможности по Конституции участвовать в выборах президента в 2024 году Путин выдвинет свою кандидатуру?
          • Да

          • Нет

          • Затрудняюсь ответить

          Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?
          • Штраф

          • Общественные работы

          • Условный срок

          • Тюремное заключение

          • Просто игнорировать

          Союз педиатров России назвал суррогатное материнство антигуманным. А как вы относитесь к этому явлению?
          • Поддерживаю

          • Осуждаю

          • Отношусь нейтрально

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Госдума приняла закон о поправках в Конституцию
              Saudi Aramco решила увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в суткиГосдума приняла закон о поправках в КонституциюПутин объяснил суть санкций США по «Северному потоку – 2»Власти Эстонии объявили о начале экономического кризиса
              Аналитики предсказали России финансовый кризисКоронавирус добрался до ТурцииПутин рассказал о нарушившем обещание не применять силу СаакашвилиПолитолог спрогнозировал выход Сандерса из президентской гонки
              Стало известно, как обвал рубля повлияет на стоимость автомобилейТаиланд ужесточил правила въезда для граждан РоссииМинобороны Турции оценило переговоры с Россией по ИдлибуПассажирка самолета в Китае со злости накашляла на стюардессу

              Главная тема


              Как лучше всего пережить валютную панику

              «20 вопросов Путину»


              Путин заявил о желании США контролировать Украину за деньги России

              источник состояния


              Власти Британии арестовали недвижимость дочери и внука Назарбаева

              «ВПК-Урал»


              Новейший российский броневик впервые продали за рубеж

              Видео

              Борьба за власть


              США организовали возвращение Саакашвили к власти

              «Кровавая баня»


              Падение цен на нефть поставило Россию перед новой реальностью

              война на украине


              Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей

              перспективный проект


              Как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук

              Долгосрочные последствия


              Дмитрий Дробницкий: Коронавирус прикончит глобализацию

              Ответы нужно найти


              Герман Садулаев: Почему СССР оказался не готов к войне с гитлеровской Германией

              Игра без правил


              Павел Волков: Российские журналисты стали мишенью

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              В случае получения возможности по Конституции участвовать в выборах президента в 2024 году Путин выдвинет свою кандидатуру?

              Таиланд ужесточил правила въезда для граждан России

              11 марта 2020, 11:33

              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати

              Таиланд отменил оформление визы по прибытии в страну для граждан 18 государств, в том числе России, сообщил министр внутренних дел страны Анупонга Паочинду.

              Как отмечает агентство Reuters, ранее граждане 18 стран могли оформлять визу по прибытии в Таиланд при наличии паспорта. Однако теперь жители Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, России, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату не смогут этого сделать, передает РИА «Новости».

              Кроме того, власти Таиланда отменили «безвизовый режим» для граждан Южной Кореи и Италии, а также жителей Гонконга.

              1 марта сообщалось о первом умершем в Таиланде от коронавируса. С начала эпидемии лечение в больницах Таиланда прошли и проходят 59 пациентов, 34 из них выздоровели, 24 человека находятся в больницах.

              По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............