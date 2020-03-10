В РСТ сравнили влияние коронавируса и падения рубля на спрос

Основным фактором, влияющим на снижение спроса на туристический продукт, остается ситуация с коронавирусом, а снижение курса рубля является лишь дополнительной причиной для отложенного спроса, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Барзыкин заявил, что «основным фактором, который влияет на продажи, остается коронавирус», передает РИА «Новости».

«По разным оценкам, мы имеем спад продаж в среднем на 25%. Однако на некоторых направлениях, например на Арабские Эмираты, заметен даже небольшой рост», – добавил он.

По мнению вице-президента РСТ, обвал нефтяных и фондовых рынков повлиял на курс рубля, и станет дополнительным отрицательным фактором, влияющим на спрос на туристическом рынке, но основным препятствием, по крайней мере до июня, останется коронавирус.

Барзыкин обратил внимание, что для въездного туризма снижение курса рубля станет скорее позитивным моментом, так как по отношению к доллару цены в России станут более выгодными.

«Уже сейчас некоторые туроператоры стараются микшировать цены, так как некоторые блоки в авиаперевозке уже оплачены. Кроме того, они предлагают минимизировать первый взнос за турпакет и вводят дополнительные опции», – пояснил он.

Так, например, «в договор с туристом вносится новый пункт, где говорится о том, что если выбранная страна будет внесена в список стран по коронавирусу, то туристу гарантирован возврат денег на 100%». В данный момент «клиенты опасаются не столько заболеть, сколько потерять средства, и такое обязательство со стороны туроператора обнадеживает людей».

Барзыкин подчеркнул, что число туристов, которые полностью отменили свои туры и пожелали вернуть деньги, в общем объеме гораздо меньше, чем тех, кто решил перенести сроки поездки.

Он выразил надежду, что в течение этой недели появится определенность на валютном рынке, тогда понемногу восстановится и туристический спрос.

«Год обещает быть очень сложным. Потребитель еще не потерян для туристического бизнеса, но он занял выжидательную позицию. Поэтому нам нужно не терять время, а активно предлагать новые продукты, опции и направления, чтобы турист имел выбор», – подвел итог Барзыкин.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что коронавирус изменит туристические предпочтения россиян.

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