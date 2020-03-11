Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил экстренную посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8, на борту которого находились более 20 вахтовиков, совершил экстренную посадку в Красноярском крае.

«Борт авиакомпании «Скол» следовал из Красноярска в Юрубчен. Из-за сработавшего датчика технической неисправности он совершил экстренную посадку в аэропорту Черемшанка. Пострадавших нет», – передает источник ТАСС.

Он уточнил, что посадка прошла благополучно. Всего на борту был 21 человек, они летели в поселок вахтовиков Восточно-Сибирской нефтегазовой компании.

В январе источник в экстренных службах сообщил, что вертолет Ми-8 компании «Красавиа» совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в Красноярском крае. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа, пострадавших нет.