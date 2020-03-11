В Совфеде пообещали защитить права задержанного в США россиянина Фирсова

Россия предоставит юридическую защиту задержанному в США Кириллу Фирсову, нужно потребовать от американских властей информацию о причинах и обстоятельствах его задержания, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Судя по источнику («документы в судебной базе»), американцы в очередной раз в нарушение имеющихся договоренностей не информировали наших дипломатов в США о задержании», – передает РИА «Новости» слова Косачева.

По его словам, если это так, то «необходимо обратить на это внимание местных властей и потребовать всей полноты информации о причинах и обстоятельствах задержания, а также добиваться личной встречи с задержанным и предоставления ему адвокатской помощи».

Последующие шаги должны определяться с учетом указанных обстоятельств, добавил Косачев.

«Защита юридических прав гражданина России в таких условиях – обязанность соответствующих российских структур», – подчеркнул он.

В среду стало известно, что американские правоохранительные органы задержали в Нью-Йорке россиянина Кирилла Фирсова, который подозревается в продаже персональных данных.

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