Москвичей предупредили о снегопаде

Небольшой снегопад может пройти в Москве в воскресенье, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Существенных осадков мы пока не ожидаем, но небольшой снежок возможен 15 марта, в воскресенье», – передает ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил, что также в выходные в столицу вернется солнце.

Во вторник заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что к концу недели в регионах центральной России ожидается резкое понижение температуры.

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