Россиян предупредили о резком изменении погоды

К концу недели в регионах центральной России ожидается резкое понижение температуры, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, температура начнет понижаться со среды – днем 6-11 выше нуля. В четверг и пятницу днем воздух прогреется до плюс 4-9 градусов. В субботу ночью возможны слабые заморозки. Днем плюс 2-7 градусов.

«В атмосфере все еще не устойчиво, и преждевременно надеяться, что холодов уже не будет. Весна пришла еще не окончательно», – передает «Российская газета» слова Паршиной.

В Москве в ближайшие двое суток днем будет плюс 8-10 и дождливо. В четверг днем плюс 6-8 градусов, возможен дождь. В пятницу днем плюс 4-9, ночью в субботу столбики термометров опустятся до минус двух, днем – до плюс 2-7 градусов. В воскресенье ночью ожидается минус 1-6, днем не выше плюс четырех градусов. Ночью может пройти небольшой снег.

Теплая погода порадует жителей юга европейской территории страны. Синоптики прогнозируют до 25 градусов тепла. На юге Ростовской области плюс 22 градуса. В Краснодарском крае и на черноморском побережье воздух прогреется до плюс 24 градусов. В Крыму 13-18 градусов тепла, ветрено.

На севере России будет идти снег, ожидается метель. Во вторник в Мурманской области прогнозируется мокрый снег, на дорогах сильная гололедица и очень ветрено. В Ненецком округе пойдет мокрый снег, возможна метель, гололед.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал россиянам не менять сроки посадки картошки.

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