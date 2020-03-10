Крашенинников назвал переходной норму об изъятии ограничения президентских сроков

Ограничения по срокам президента в Конституции сохраняются, норма об изъятии ограничения президентских сроков носит переходный характер, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Поправка в Конституцию не говорит о том, что слово «подряд» восстанавливается либо вообще все это убирается. Все эти ограничения (для президентских сроков в Конституции) остаются. Речь идет о волеизъявлении граждан и о поправках, которые носят переходное положение, что если граждане при принятии Конституции выразят свою волю и скажут «да» поправке, то тогда в соответствии с этой поправкой действующий президент вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок», – передает его слова РИА «Новости».

Он уточнил, что речь здесь идет «о конкретной ситуации».

Крашенинников подчеркнул, что нормы носят «переходный характер», не запуская никакое «обнуление» президентских сроков.

«Здесь речь идет исключительно о волеизъявлении граждан», – сказал Крашенинников.

У него спросили, может ли решение об участии действующего президента страны в президентских выборах быть вынесено еще раз, Крашенинников ответил отрицательно.

Он добавил, что Конституционный суд должен предоставить свою позицию по норме об изъятии ограничения президентских сроков до общероссийского голосования.

«Он должен гражданам сказать, конституционно или нет», – отметил глава думского комитета.

Депутат Госдумы Валентина Терешкова во вторник предложила снять ограничения на количество президентских сроков, позволив действующему главе государства вновь избираться на эту должность.

Президент Владимир Путин одобрил поправку, но подчеркнул, что она должна пройти оценку в Конституционном суде. Он также выступил против снятия ограничений в Конституции на число президентских сроков.

Депутаты Госдумы поддержали поправку Терешковой об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции.