ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве перенесен из-за коронавируса

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который должен был пройти в Москве с 13 по 21 апреля, перенесен из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), соревнования пройдут с 13 по 21 июня.

В мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае достигло 80 тыс. 754, из них умерли 3 тыс. 136 пациентов. Почти 60 тыс. человек выздоровели и были выписаны из больниц.

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