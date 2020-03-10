Число жертв коронавируса в Китае достигло 3136 человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тыс. 754, из них умерли 3 тыс. 136 пациентов. Почти 60 тыс. человек выздоровели и были выписаны из больниц, сообщили в государственном комитете КНР по здравоохранению.

Уточняется, что в настоящий момент болеют 17 тыс. 721 человек, из них 4 тыс. 794 человека находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

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За последние сутки по всей стране были выявлены 19 новых случаев заражения, из больниц выписали 1 тыс. 297 человек. Умерли 17 человек, все они проживали в провинции Хубэй, где ситуация с коронавирусом особенно тяжела.

Напомним, что на первое место по смертности от коронавируса вышла Италия. Там, по последним данным, от этого заболевания погибли 463 человек.

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