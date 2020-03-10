«Справедливая Россия» решила поддержать поправку Карелина о досрочных выборах в Думу

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что фракция поддержит поправку в проект о Конституции депутата-единоросса Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму.

Миронов заявил, выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник, что он его фракция поддержит предложение Карелина, передает РИА «Новости».

По его мнению, досрочные парламентские выборы, в частности, не позволят увеличить налоговое давление в условиях падения цен на нефть.

Кроме того, Миронов добавил, что необходимо заканчивать с «монополией любой партии, прежде всего, с монополией «Единой России» в Госдуме».

«Именно поэтому мы считаем необходимым как можно раньше провести выборы», – отметил лидер «Справедливой России».

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин предложил перенести дату выборов в Госдуму после принятия поправок в Конституцию. Он считает, что «было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности».

Политолог Анна Федорова, комментируя инициативу Карелина перенести дату выборов в парламент, заявила газете ВЗГЛЯД, что «в связи с поправками в Конституцию Госдума получит новые полномочия», и «если есть расширение полномочий – значит должна быть новая Дума».