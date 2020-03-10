Мужчина сломал нос ударом ноги полицейскому в Москве

В воскресенье 21-летний молодой человек напал на сотрудника ППС в центре Москвы, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, нетрезвый злоумышленник сначала повредил служебную машину, а потом ударил сотрудник полиции ногой в лицо.

У пострадавшего диагностировали перелом носа. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Мытищах полицейские задержали пешехода-нарушителя, ударившего острым предметом сотрудника ГИБДД за замечание.