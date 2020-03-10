Путин объяснил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим освободили украинцы, обусловлены текущей политической конъюнктурой, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это – конъюнктура сегодняшнего дня», – сказал российский президент в интервью ТАСС.

Путин отметил, что для людей, которые воевали против нацизма, попытки исказить историю являются «плевком в лицо».

По его мнению, люди на Украине «боятся раскрыть рот» в ответ на такие заявления, «потому что сразу преследование начнется».

«Нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку», – предположил глава государства.

По словам Путина, он спокойно отнесся к тому, что польские власти не позвали его на мероприятия в честь освобождения Освенцима.

Ранее Зеленский, выступая на мероприятиях в Польше в честь 75-й годовщины освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), заявил, что лагерь был освобожден украинскими бойцами.

Накануне опрос показал, что две трети граждан Польши испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение их родины от гитлеровской оккупации в 1945 году.

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