Глава МВД выступил против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что выступает против инициативы снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч, напротив, он высказался за повышение скоростного режима на отдельных участках трасс.

«Я против снижения порога до 10 км/ч. Эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами – улучшение качества дорог со всеми другими составляющими», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что нужно повышать скоростной режим на отдельных участках трасс.

«Уровень безопасности современного автотранспорта свидетельствует о том, что этот порог нужно поднимать», – заявил глава МВД.

В декабре премьер Дмитрий Медведев говорил, что решение по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока не принято.

Добавим, что в проекте нового КоАП предложено ужесточить наказание за превышение скорости от 20 до 40 километров в час, повысив с 500 рублей до 3 тыс. рублей.

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