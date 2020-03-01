Глава Минздрава высказался о проверке всех россиян на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ответил на вопрос о том, нужно ли проверять всех граждан нашей страны на коронавирус.

«Нет смысла каждому бежать и проверяться на коронавирус», – приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Министр отметил, что анализы в случае необходимости можно сдать в обычной поликлинике «в рамках бесплатной медицинской помощи».

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По его словам, сдавать эти анализы нужно только тем, у кого есть симптомы, или туристам, вернувшимся из очагов заражения.

Накануне госпитализировали восьмерых граждан России, вернувшихся в Петербург из Италии, где произошла вспышка коронавируса.

Ранее Минздрав России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию и ряд других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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