Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

В первой половине марта в Белоруссии состоится совместная тренировка белорусских миротворцев и морских пехотинцев Великобритании, сообщает белорусское Минобороны.

«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», – передает RT сообщение минобороны.

В Белоруссию 29 февраля прибыли британские военные из состава передовой группы сопровождения снаряжения. Основной состав военных из Великобритании прибудет в Белоруссию в воскресенье.

В середине февраля подразделения ВДВ России и сил специальных операций ВС Белоруссии провели первые в этом году совместные учения под Псковом.

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