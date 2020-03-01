Ученый предрек США массовый голод в случае запуска ядерных ракет

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс заявил, что если США запустят 1 тыс. ядерных боеголовок по территории за пределами страны, это будет иметь последствия для самих Соединенных Штатов.

Он выразил мнение, что запуск 1 тыс. боеголовок приведет к изменениям климата, что вызовет массовый голод в США, из-за чего в стране ежегодно будет умирать около 140 тыс. человек, передает RT.

Пирс заявил, что если будет использован весь ядерный боезапас США, что человеческие потери могут возрасти до 5 млн ежегодно. Таким образом, даже безответная атака американской стороны на Китай или Россию может стать губительной для США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в новых доктринах Вашингтона сильно понижается порог применения ядерного оружия.