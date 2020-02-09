Трамп обвинил русскоговорящего сотрудника в «сливе» информации

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, почему уволил русскоговорящего эксперта по Украине Александра Виндмана из Совета нацбезопасности.

Трамп обвинил Виндмана в «недисциплинированности». Как заявил Трамп, Виндман «некорректно» передавал содержание телефонных разговоров президента США. Эти разговоры Трамп назвал «идеальными», передает РИА «Новости».

Глава американского государства также отметил, что начальство Виндмана дало сотруднику «ужасную оценку» – у Виндмана «были проблемы с суждениями, подчинением начальству и «сливом» информации».

«Другими словами – вон отсюда», – заявил Трамп.

При этом Трамп заявил, что «не знает» Виндмана, «никогда не разговаривал с ним и не встречался», пишет «Комсомольская правда».

Напомним, Александра Виндмана уволили из Белого дома после дачи показаний против Трампа. Вместе с ним уволили и его брата-близнеца Евгения, который в звании подполковника работал в СНБ юристом.

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