Таиландский стрелок убил 25 человек

Жертвами таиландского военнослужащего, который устроил стрельбу в Корате, стали 25 человек, сообщают СМИ.

Thai Rath TV сообщает, что спецназ нашел еще четыре тела в торговом центре. В ТЦ могут оставаться гражданские лица, передает РИА «Новости».

В результате стрельбы пострадали 63 человека, сообщает Thai PBS со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Сотрудник местной полиции сообщил, что «преступник все еще находится в подвале, и, похоже, у него нет заложников», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, снайпер, прошедший подготовку по программе сил спецназначения, устроил стрельбу на улицах и в ТЦ, убив 20 человек. Позднее во время перестрелки со спецназом он убил одного из силовиков.

Полицейская операция по нейтрализации стрелка продолжается.