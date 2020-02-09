Таиландский стрелок убил спецназовца

В результате перестрелки на стоянке торгового центра в Таиланде убит боец спецназа, сообщают СМИ.

Thai Rath TV подчеркивает, что речь идет о «предварительной информации военных, которую пока не подтвердило командование».

Сообщается, что «еще один боец получил ранение», передает РИА «Новости».

Thai PBS также сообщает, что в больнице умер один из силовиков, пострадавших во время возобновившейся стрельбы, передает ТАСС.

При этом Spring News утверждает, что преступник все еще находится внутри здания, хотя и попытался покинуть ТЦ.

Khao Sod перед этим сообщала, что из ТЦ вывели последнюю группу гражданских лиц, остававшихся в здании. Ситуация с заложниками, о которой сообщалось до этого, вероятно, разрешена.

Напомним, 34-летний военный, инструктор по стрельбе в своей части и снайпер, прошедший подготовку по программе сил спецназначения устроил стрельбу в Корате. Сообщалось, что он убил 20 человек. Военный захватил заложников в ТЦ Terminal 21.

Как утверждали некоторые СМИ, он смог сбежать из здания после перестрелки со спецназом на многоэтажной автостоянке.