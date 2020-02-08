Убийца 20 человек сбежал из ТЦ после перестрелки со спецназом в Таиланде

СМИ Таиланда сообщают о том, что в торговом центре Terminal 21 в Корате снова слышна стрельба, убийца 20 человек смог покинуть здание.

В сообщении Thai Rath TV говорится, что «была интенсивная стрельба, дважды, с разницей в 15-20 минут». К ТЦ подъехали пять машин скорой помощи, сотрудники полиции «вызывают по радио дополнительные машины».

«Вероятно, спецназ вступил в бой с преступником», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Из ТЦ «выходят полицейские и армейские спецназовцы в полном вооружении».

Как сообщают СМИ, преступник вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной автостоянке, ему удалось покинуть здание. По информации Thai Rath TV, он выстрелил в баллон с газом и устроил пожар. Сообщается, что в перестрелке ранены двое бойцов спецназа.