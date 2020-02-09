Очевидцы сообщили о взрывах в ТЦ в Таиланде

В ТЦ Terminal 21 в Корате, где, предположительно, находится военнослужащий, убивший более 20 человек, слышны взрывы, сообщили очевидцы.

Сообщалось, что силовики собираются провести новую попытку нейтрализовать стрелка, передает ТАСС со ссылкой на Reuters и Spring News.

Корреспондент Thai Rath TV сообщил с места события: «Я не могу пока точно определить, стрельба и взрывы слышны из здания или с территории, прилегающей к нему». По его словам, стрельба и взрывы «идут с той стороны, куда проехал некоторое время назад бронеавтомобиль», передает РИА «Новости».

Напомним, 34-летний снайпер, прошедший подготовку по программе сил спецназначения, устроил стрельбу на улицах и в торговом центре. Его жертвами стали 20 человек.

По данным СМИ, во время перестрелки на многоэтажной автостоянке в ТЦ преступник убил одного из силовиков.

СМИ заявили, что преступнику удалось выбраться из здания, но позднее стало известно, что он все еще находится на территории ТЦ.