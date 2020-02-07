В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в десяти городах Аргентины пройдут шествия «Бессмертного полка», сообщил России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Если говорить о знаменательных датах, то этот год вообще особенный. Помимо 135-летия установления дипотношений, мы будем отмечать 75-ю годовщину Великой Победы. Эти важные события будем праздновать вместе с нашими многочисленными соотечественниками», – рассказал дипломат РИА «Новости».

Феоктистов напомнил, что Аргентине проживает крупнейшая русскоязычная диаспора в Латинской Америке, насчитывающая около 300 тыс. человек.

«Девятого мая в 10 городах планируются шествия «Бессмертного полка», а во всемирно известном столичном театре «Колон» будет организован концерт от имени посольств стран СНГ с участием творческих коллективов диаспор», – сказал посол.

Отметим, что значительная часть русских в Аргентине – это потомки дореволюционных переселенцев, белоэмигрантов, в том числе казаков и бойцов Добровольческой армии. Позже в латиноамериканскую страну эмигрировали в том числе участники коллаборационистской «Русской освободительной армии».

В 1948 году президент Хуан Перон издал закон о приеме 10 000 русских. Среди них многие являлись бывшими узниками фашистских концлагерей, а также членами РОА и белоэмигрантами из Югославии, бывшими участниками Добровольческой армии. В Аргентину прибывали служители РПЦ, а также военные.

В прошлом году в России а акции «Бессмертный полк» приняли участие 10 млн. человек.