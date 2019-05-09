В акции «Бессмертный полк» в России приняли участие более 10 млн человек

Шествие «Бессмертного полка» на всей территории России собрало более 10 млн человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В акции по всей стране приняли участие более 10 млн человек», – сказала Волк, отметив, что в рамках акции «Бессмертный полк» по всей России состоялось 3,7 тыс. мероприятий.

В прошлом году в шествии «Бессмертного полка» также приняли участие более 10 млн человек, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в акции «Бессмертный полк» в центре Москвы приняли участие около 700 тыс. человек.

Отметим, что президент Владимир Путин в 2019 году также в пятый раз стал одним из участников шествия «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве.

«Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, где люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. По данным ВЦИОМ, 95% россиян положительно относится к проведению акции.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013 году она стала всероссийской.