В шествии «Бессмертного полка» в Москве приняли участие 700 тыс. человек

В акции «Бессмертный полк» в центре Москвы приняли участие около 700 тыс. человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В столице проходит традиционная акция "Бессмертный полк". В шествии участвуют порядка 700 тысяч человек», - сказала она, передает ТАСС.

В свою очередь в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РИА «Новости» сообщили, что протяженность колонны составила около 4,5 километров.

В эти минуты шествие продолжается. Проливной дождь и гроза не повлияли на решение людей пройти в «Бессмертном полку» с фотографиями своих родственников-фронтовиков.

Ранее президент Владимир Путин в 2019 году в пятый раз стал одним из участников шествия «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве.

«Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, где люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. По данным ВЦИОМ, 95% россиян положительно относится к проведению акции.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013 году она стала всероссийской.