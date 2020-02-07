В Госдуме не поддержали предложение о внесении в Конституцию понятия «русских»

Понятие «многонациональный народ» в преамбуле Конституции не стоит менять на «русские», считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Павел Крашенинников.

«Мне на данный момент больше нравится (понятие) «многонациональный народ». Я воспитывался в такой семье, где все были вместе, это моя точка зрения. Мне кажется, не надо такое деление делать, здесь уже все очень корректно», – сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Константина Затулина внести в преамбулу Конституции понятие «русские».

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.