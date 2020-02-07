Метро Москвы пожаловалось на пранки про коронавирус

Московский метрополитен решил обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать тех, кто устраивает пранки на тему коронавируса в московском метро.

В Twitter метрополитена указывается, что пранки расцениваются не как шутки, а как «обыкновенное хулиганство».

«В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов», – добавили там.

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Тем временем множество роликов с розыгрышами на тему коронавируса появилось на сайте YouTube. В нескольких из них блогеры имитируют поиски зараженных среди пассажиров метрополитена или имитируют приступ агонии, вызывая панику в вагоне.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1540 человек выздоровели.

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