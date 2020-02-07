В ЦОДД поддержали повышение штрафов для автомобилистов в проекте нового КоАП

Замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артур Шахбазян поддержал предложение министерства юстиции ужесточить наказание для автомобилистов за превышение скорости.

«Мнение наше назначено в пользу повышения штрафов. Мы считаем, что существующая система штрафов не обеспечивает того действия, которое должно обеспечивать. Штраф в 250 рублей за превышение скорости с учетом 50% скидки – это не является заградительной мерой, которой и должен являться штраф. С этой точки зрения... повышение штрафа необходимо», – сообщил Шахбазян, передает РИА «Новости».

По его словам, даже если транспортный комплекс сделает все возможное, чтобы снизить количество ДТП на дорогах, все равно остается человеческий фактор, который может свести на нет все усилия. «В данном случае это прямая угроза безопасности жителей, граждан. И конечно, те меры, которые должны применяться к людям, которые подвергают опасности жизни других людей, должны быть адекватными», – сказал замруководителя.

Он также добавил, что согласен с предлагаемыми мерами по установке штрафа за определенное превышение скорости. «Мы согласны с такими мерами», – заключил Шахбазян.

В конце января министерство юстиции предложило ужесточить наказания для автомобилистов, однако это проект раскритиковали. Так, премьер-министр Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов. Он отметил, что, например, введение штрафа в 5 тыс. рублей за превышение скорости непосильно для многих людей.

Кроме того, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин отметил, что ужесточение штрафов не поможет уменьшить количество нарушителей на дорогах, а только спровоцирует ряд других проблем и ухудшит ситуацию в целом.

Не вносить проект нового КоАП в парламент в нынешнем виде просили и в Госдуме.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменятся наказания за нарушение ПДД.