В ЦОДД поддержали повышение штрафов для автомобилистов в проекте нового КоАП

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7 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 13:24  |  vz.ru
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Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений

Латвийские порты страдают от недальновидности руководства страныФото: Александр Рюмин/ТАСС
Руководство Латвии бьет тревогу – местные порты стремительно теряют российские грузы, а это резко бьет и по железной дороге, и по экономике страны в целом. По большому счету винить в этом латвийские власти могут только себя – своими недружественными высказываниями в адрес России они сделали все, чтобы российские компании покидали страну. Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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У генералов России и НАТО есть причины договориться

Генералам Уолтерсу и Герасимову было о чем поговоритьФото: Алексей Ерешко/ТАСС
В Баку состоялась встреча начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и командующего войсками НАТО в Европе Тода Уолтерса. Какие чисто военные интересы должны согласовывать друг с другом Россия и НАТО, где сильнее всего опасность их столкновения – и кто в любом случае сильно выиграет от этой встречи? Подробности...
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Выборы в Тюрингии показали зарождение новой Германии

Томас Кеммерих (слева) пробыл премьер-министром Тюрингии меньше суток – потому что за него голосовал Бьёрн Хёкке (справа)Фото: Bodo Schackow/EPA/ТАСС
В Германии политическое землетрясение. «Позор для демократии», «кошмар», «нарушение табу» – каких только громких слов не произнесли за последние сутки немецкие политики, начиная с канцлера Меркель. «Фашизм не пройдет», кричит пресса. А всего-то в одной из немецких земель – Тюрингии – нового премьер-министра избрали с помощью голосов от «неправильной» для немецкой элиты партии. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Закон вошел в противоречие со справедливостью. Это не впервые, но на этот раз резонанс такой могучий, что игнорировать справедливость ради торжества буквы Закона оказывается слишком дорого. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как связаны адмирал Колчак, создание Чехословакии и русское золото

Владимир Можегов, публицист
7 февраля исполняется 100 лет со дня гибели Колчака – последнего легитимного правителя исторической России. Чехи сдали его большевикам за золото, которое награбили у России. И на которое, по сути, создали Чехословакию. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Западная демократия превращается в пародию

Алексей Алешковский, сценарист
Мы должны не молиться на демократию, а воспринимать ее как инструмент согласования внутренних противоречий. И оценки этого инструмента зависят исключительно от его эффективности. Подробности...
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              В ЦОДД поддержали повышение штрафов для автомобилистов в проекте нового КоАП

              7 февраля 2020, 12:04

              Текст: Алина Назарова

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              Замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артур Шахбазян поддержал предложение министерства юстиции ужесточить наказание для автомобилистов за превышение скорости.

              «Мнение наше назначено в пользу повышения штрафов. Мы считаем, что существующая система штрафов не обеспечивает того действия, которое должно обеспечивать. Штраф в 250 рублей за превышение скорости с учетом 50% скидки – это не является заградительной мерой, которой и должен являться штраф. С этой точки зрения... повышение штрафа необходимо», – сообщил Шахбазян, передает РИА «Новости».

              По его словам, даже если транспортный комплекс сделает все возможное, чтобы снизить количество ДТП на дорогах, все равно остается человеческий фактор, который может свести на нет все усилия. «В данном случае это прямая угроза безопасности жителей, граждан. И конечно, те меры, которые должны применяться к людям, которые подвергают опасности жизни других людей, должны быть адекватными», – сказал замруководителя.

              Он также добавил, что согласен с предлагаемыми мерами по установке штрафа за определенное превышение скорости. «Мы согласны с такими мерами», – заключил Шахбазян.

              В конце января министерство юстиции предложило ужесточить наказания для автомобилистов, однако это проект раскритиковали. Так, премьер-министр Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов. Он отметил, что, например, введение штрафа в 5 тыс. рублей за превышение скорости непосильно для многих людей.

              Кроме того, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин отметил, что ужесточение штрафов не поможет уменьшить количество нарушителей на дорогах, а только спровоцирует ряд других проблем и ухудшит ситуацию в целом.

              Не вносить проект нового КоАП в парламент в нынешнем виде просили и в Госдуме.

              Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменятся наказания за нарушение ПДД. 


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