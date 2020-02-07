Военные эксперты оценили инцидент с ВВС Израиля и пассажирским самолетом

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7 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 15:09  |  vz.ru
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Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений

Латвийские порты страдают от недальновидности руководства страныФото: Александр Рюмин/ТАСС
Руководство Латвии бьет тревогу – местные порты стремительно теряют российские грузы, а это резко бьет и по железной дороге, и по экономике страны в целом. По большому счету винить в этом латвийские власти могут только себя – своими недружественными высказываниями в адрес России они сделали все, чтобы российские компании покидали страну. Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Зачем Россия и НАТО срочно пополняют оружейные арсеналы

Американские войска делают запасы на случай большой войныФото: REUTERS/Kacper Pempel
Для ведения войны куда важнее количество патронов, чем винтовок. Эту старую истину, видимо, вспомнило и руководство НАТО. По крайней мере, в альянсе официально объявлено о начале программы строительства новых крупных складов военной техники и иного военного имущества в Европе. Какое отношение эта новость имеет к противостоянию между Россией и Западом?  Подробности...
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Выборы в Тюрингии показали зарождение новой Германии

Томас Кеммерих (слева) пробыл премьер-министром Тюрингии меньше суток – потому что за него голосовал Бьёрн Хёкке (справа)Фото: Bodo Schackow/EPA/ТАСС
В Германии политическое землетрясение. «Позор для демократии», «кошмар», «нарушение табу» – каких только громких слов не произнесли за последние сутки немецкие политики, начиная с канцлера Меркель. «Фашизм не пройдет», кричит пресса. А всего-то в одной из немецких земель – Тюрингии – нового премьер-министра избрали с помощью голосов от «неправильной» для немецкой элиты партии. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Закон вошел в противоречие со справедливостью. Это не впервые, но на этот раз резонанс такой могучий, что игнорировать справедливость ради торжества буквы Закона оказывается слишком дорого. Подробности...
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Как связаны адмирал Колчак, создание Чехословакии и русское золото

Владимир Можегов, публицист
7 февраля исполняется 100 лет со дня гибели Колчака – последнего легитимного правителя исторической России. Чехи сдали его большевикам за золото, которое награбили у России. И на которое, по сути, создали Чехословакию. Подробности...
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Западная демократия превращается в пародию

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Мы должны не молиться на демократию, а воспринимать ее как инструмент согласования внутренних противоречий. И оценки этого инструмента зависят исключительно от его эффективности. Подробности...
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              Военные эксперты оценили инцидент с ВВС Израиля и пассажирским самолетом

                 7 февраля 2020, 14:58
              Фото: Li Rui/Zuma/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова,
              Иван Абакумов

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              Версия о том, что израильские ВВС целенаправленно прикрывались гражданским лайнером от сирийских ПВО вызывает сомнения, – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя сообщения об инциденте во время атаки ВВС Израиля под Дамаском.

              «Анализируя обстановку и ситуацию и имея печальный опыт с инцидентом Ил-20, который произошел в небе над Сирией, возможно предположить, что израильские самолеты наносили удар по сирийским позициям, не входя в зону поражения ПВО Сирии. Удары наносились на дальней границе поражения», – предположил генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев, экс-заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

              Ранее официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил:  пассажирский авиалайнер едва не был сбит во время атаки истребителей ВВС Израиля по целям на территории Сирии. Airbus-320 сирийских авиалиний шел на посадку. На борту самолета, выполнявшего рейс Тегеран – Дамаск, находились 172 пассажира. Благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести гражданский борт из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить на ближайшем запасном аэродроме на российской авиабазе «Хмеймим», сообщил представитель Минобороны. «Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС», –передало РИА Новости слова представителя Минобороны России. 

              «Что касается тактики действий Генерального штаба и руководства ВВС Израиля, не могу утверждать, что они могли бы пойти на такой шаг, как целенаправленное прикрытие гражданскими самолетами, – отметил Бижев. – Это международный аэропорт – там взлет-посадка каждые пять минут. Это зона напряженных перелетов, так что вряд ли цивилизованная страна решилась бы на подобное действие».

              Собеседник добавил: диспетчеры аэропорта Дамаск поступили очень грамотно, до подхода лайнера к границам поражения зенитно-ракетных комплексов сирийских ПВО, грамотно проанализировав воздушную обстановку, приняли решение и отвернули лайнер. «По-видимому, сделали выводы из печального опыта. Самолет летел из Тегерана, и отвернули лайнер и посадили его на берегу Средиземного моря на базе Хмеймим. До подлета к Дамаску, за несколько сотен километров, они, наверное, оценили воздушную обстановку и ситуацию в данном регионе и не стали ее усложнять», – предположил Бижев.

              В свою очередь, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев полагает, что данный инцидент – не первый пример использования израильскими ВВС гражданских бортов для прикрытия. В декабре 2018 года Россия вновь обвинила Израиль в создании угрозы – Конашенков тогда заявил, что F-16 ВВС Израиля, нанося удар по Сирии, создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам.

              В комментарии газете ВЗГЛЯД Хатылев также напомнил о том, что  23 декабря прошлого года самолеты ВВС Израиля атаковали цели в Сирии, действуя из воздушного пространства третьей страны – Ливана. Позиция Израиля известна, отметил собеседник: «Они обосновывали это тем, что наносили удар по иранским складам, базам, колоннам техники, вооружения, которые используются для боевых действий против Израиля».

              Генерал-лейтенант, экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС РФ Александр Горьков также полагает, что такой способ действий, как прикрытие гражданскими самолетами от действий ПВО уже типичен для израильской боевой авиации. Следовательно противовоздушной обороны необходимо менять тактику, полагает эксперт. «Если они становятся под крыло гражданского борта, тяжело конечно различить, но отметки на экранах радиолокационных средств будут другими (в сравнении с отметкой от гражданского самолета) и нужно научиться их распознавать, – сказал Горьков газете ВЗГЛЯД. – Например, применять станции различного диапазона – метрового, дециметрового, сантиметрового с тем, чтобы повысить разрешающую способность и различить то, что приклеилось к гражданскому борту».

              «Также нужно проводить занятия летного состава, проводить тренировочные облеты. Можно задействовать похожий на гражданский борт самолет, к нему пристроить боевые самолеты-истребители, бомбардировщики и посмотреть, как это будет отражаться на радаре. Затем делать выводы, давать рекомендации – как выполнять боевую задачу, не создавая угрозу гражданским самолетам», – отметил собеседник.

              «Для предотвращения – нужно изменять коридоры захода на другие аэродромы, ограничивать коридоры захода на аэродром под Дамаском. На какое-то время необходимо запретить использовать воздушное пространство, ужесточить правила взаимодействия управления воздушным движением и силами средств ПВО», – резюмировал Горьков.

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