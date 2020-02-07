Пассажирский авиалайнер оказался в зоне обстрела ПВО Сирии под Дамаском

При отражении атаки ВВС Израиля под Дамаском под огонь сирийской ПВО чуть не попал заходивший на посадку пассажирский авиалайнер со 172 пассажирами на борту, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, после 2.00 четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска, передает РИА «Новости».

В ходе отражения воздушного удара израильских ВВС сирийскими правительственными войсками активно применялись зенитные ракетные комплексы ПВО.

При этом, как показал анализ данных системы объективного контроля воздушной обстановки, в момент атаки израильских истребителей по пригородам Дамаска, в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, на борту которого находились 172 пассажира.

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром – на российской авиабазе «Хмеймим», – говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, в сентябре 2018 года произошел инцидент с российским Ил-20 – тогда ПВО Сирии отражали израильскую атаку, однако увернувшиеся истребители подставили под удар российский военный самолет радиоэлектронной разведки. В результате погибли 15 военных. После этого было принято решение о поставке в САР комплексов С-300. В декабре 2018 года Россия вновь обвинила Израиль в создании угрозы пассажирским лайнерам.

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