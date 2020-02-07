Китай выделил на борьбу с коронавирусом около 10 млрд долларов

Китайские власти мобилизовали 66,74 млрд юаней (около 9,56 млрд долларов) для борьбы с вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонией, сообщил заместитель министра финансов КНР Юй Вэйпин.

По словам чиновника, примерно 25% от этих ассигнований обеспечил центральный бюджет КНР, передает ТАСС.

«Из соответствующей суммы уже потрачено 28,48 млрд юаней (4,08 млрд долларов)», – уточнил Юй Вэйпин.

Он добавил, что выделенные средства используются для предоставления субсидий при борьбе с коронавирусом, а также в целях осуществления научно-исследовательской деятельности и пополнения запасов наиболее важных товаров и продовольствия.

«Финансирование обеспечили все регионы. Что касается центрального правительства, оно продолжает предоставлять все необходимое для борьбы с распространением вируса», – подытожил Юй Вэйпин.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1540 человека выздоровели.

Ранее в ВОЗ отказались признавать вспышку коронавируса пандемией.

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