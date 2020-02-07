«Союз» с 34 спутниками OneWeb стартовал с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и 34 спутниками британской компании OneWeb на борту стартовал с 31-й площадки космодрома Байконур, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Отрыв ракеты «Союз-2.1б» от стартового стола площадки номер 31 космодрома Байконур произошел в 00.42 мск. Примерно через девять минут после старта головная часть ракеты в составе разгонного блока «Фрегат-М» и 34 спутников связи OneWeb успешно отделилась от третьей ступени носителя, передает ТАСС.

«Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя», – сказал комментатор пуска. По плану выведение аппаратов на орбиту займет 3,5 часа.

Состоявшийся запуск спутников OneWeb стал первым, осуществленным с космодрома Байконур. До этого аппараты британской компании запускались только с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе «Союз-СТ».

Напомним, в ноябре минувшего года источники в ракетно-космической отрасли сообщали, что запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур состоится не в декабре 2019 года, как планировалось, а в январе 2020-го.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД