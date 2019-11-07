Первый запуск британских спутников OneWeb с Байконура отложили

Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур состоится не в декабре 2019 года, как планировалось, а в январе 2020-го, сообщили три источника в ракетно-космической отрасли.

«Запуск переносится в связи с неготовностью космических аппаратов. Их доставка на Байконур откладывается с ноября на декабрь 2019 года. Планировавшийся запуск переносится с 19 декабря на 23 января», – передает слова первого источника РИА «Новости».

Информация подтверждена еще двумя источниками. При этом с российской стороны к запуску все готово, отметил еще один источник.

«Вся необходимая техника находится на Байконуре», – заявил третий источник.

В пресс-службе компании-оператора пуска АО «Главкосмос» (дочка Роскосмоса) сообщили, что не располагают официальными документами о переносе пуска спутников от европейских партнеров.

Во время первого пуска с Байконура планируется вывести 34 аппарата. Всего группировка OneWeb будет состоять из 672 спутников.

Отметим, что ранее планировалось запустить спутники OneWeb c Байконура в конце 2018 года.