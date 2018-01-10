Названа дата первого пуска спутников OneWeb на российской ракете «Союз-СТ»

Первый испытательный запуск серии спутников OneWeb предварительно назначен на 19 августа 2018 года с космодрома Куру во Французской Гвиане на российской ракете-носителе «Союз-СТ», сообщил источник в космической отрасли.

«Первый пуск предварительно намечен на 19 августа с Куру. Планируется вывод 10 спутников, они являются отработочными изделиями. Запуск штатных космических аппаратов ожидается в конце 2018 года с Байконура. Эти сроки пока предварительные и могут уточняться», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего источника.

Сообщается, что 10 спутников OneWeb выведут при первом запуске, по 32-36 – при каждом последующем. На 2018 год запланировано пока два запуска, на 2019 год – 12 пусков, на 2020-й – два пуска. По планам, Россия выведет на орбиту 672 спутника OneWeb.

В конце декабря Роскосмос официально подтвердил, что для запусков космических спутников сети OneWeb законтрактовано девять ракет-носителей «Союз». Дочерняя компания Роскосмоса АО «Главкосмос» заключила контракты с французской Arianespace и российско-французским СП Starsem. OneWeb Satellites является совместным проектом компаний Airbus и OneWeb.

Напомним, в августе глава Роскосмоса Игорь Комаров заявлял, что в 2019 году госкорпорация планирует выходить на коммерческие контракты с OneWeb по запуску с космодрома Восточный.